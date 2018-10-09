МИД Индонезии поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Архивное фото

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. МИД Индонезии от имени руководства страны поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, доставленную в районы, пострадавшие от разрушительного землетрясения и цунами в конце сентября, сообщил МИД РФ.

"В МИД Индонезии от имени руководства этой страны была выражена благодарность российской стороне. Подчеркнуто, что передача гуманитарной помощи – еще одно проявление традиционно дружественных партнерских отношений между двумя государствами", — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что 8 октября по решению правительства Российской Федерации специальным авиабортом МЧС России было доставлено около 25 тонн гуманитарной помощи гражданам Индонезии, пострадавшим от разрушительного землетрясения и цунами в конце сентября. В составе груза – передвижные электростанции, установки для очистки воды, палатки, одеяла.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии составило 1558, более 2,5 тысячи человек пострадали, 113 пропали без вести.