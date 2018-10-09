ПАСЕ не стала обсуждать доклад по полномочиям делегаций

РИА НОВОСТИ. ПАСЕ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ НЕ ОБСУЖДАТЬ ДОКЛАД ПО ПОЛНОМОЧИЯМ ДЕЛЕГАЦИЙ В ОСЕННЮЮ СЕССИЮ И ВЕРНУТЬ ЕГО В ПРОФИЛЬНУЮ КОМИССИЮ — ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ