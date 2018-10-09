Клинцевич прокомментировал создание представительства Минобороны в ЦАР

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Создание представительства Минобороны РФ в ЦАР означает возвращение России на африканский континент после советских времен, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

Ранее на портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому Россия предложит Центральноафриканской Республике создать свое представительство при министерстве национальной обороны ЦАР и помощь в восстановлении армии этой страны.

Как отмечается, цель предлагаемого соглашения — содействие ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военнослужащих ЦАР эксплуатации, ремонту и применению поставляемыми ей техники и вооружения.

"Это начало нашего возращения в Африку. Думаю, если другие африканские государства проявят интерес к такому сотрудничеству с Россией, им в этом отказано не будет", — заявил Клинцевич.

Он отметил, что представительство Минобороны РФ необходимо для обучения местных специалистов работе с поставляемым Россией оружием. "Современное оружие идет с сопровождением, обучение и тренировки для работы с ним необходимы в течение нескольких лет, как правило", — пояснил сенатор.

Клинцевич добавил, что в настоящее время у российского оружия в мире практически нет конкурентов. "Это касается и его технологического уровня, и соотношения цена-качество", — сказал он.