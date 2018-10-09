В Китае мужчина не заметил пятисантиметровый гвоздь в голове

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В голове 43-летнего работника цементного завода в китайской провинции Хубэй нашли гвоздь, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на местные источники.

Мужчину целую неделю беспокоила головная боль. Обратившись к врачу, он получил назначение на компьютерную томографию.

Результаты шокировали и медиков, и пациента: в его черепе оказался 48-миллиметровый гвоздь.

При этом другие показатели здоровья мужчины, например кровяное давление, были в норме.

Рабочий так и не смог найти объяснения произошедшему.

"Понятия не имею, как он оказался у меня в голове. Я слежу за камерами видеонаблюдения на заводе, и моя работа с гвоздями никак не связана", — заявил он.

Ему предстоит операция по извлечению инородного предмета в столице провинции.

This Chinese man had a headache, and doctors found a nail in his head https://t.co/7thPYJ5088 — SCMP News (@SCMPNews) 8 октября 2018 г.

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