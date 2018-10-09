В Болгарии проверяют алиби подозреваемого в убийстве журналистки, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Полиция Болгарии проверяет возможную причастность выходца из Украины с румынским паспортом к убийству журналистки Виктории Мариновой, передает агентство БТА со ссылкой на регионального представителя МВД старшего комиссара Теодора Атанасова.
Комиссар сообщил, что подозреваемый задержан на 24 часа. Правоохранители сравнивают образцы его ДНК со следами, оставленными на месте убийства.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что полиция Болгарии задержала подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой.