В Донбассе ребенок получил ранение из-за обстрела, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (74)

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Ребенок был ранен из-за обстрела в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В результате обстрела вооруженными силами Украины населённого пункта Золотое-5 ранение от разорвавшейся мины получил 9-летний мальчик", — сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 6 октября около шести часов вечера. Мальчик получил осколочное ранение в голову. На данный момент жизни ребенка ничто не угрожает.

Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4 контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.