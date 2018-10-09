В Черногории пообещали прекратить "загрязнение медиапространства" страны

БЕЛГРАД, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Черногории Душко Маркович, выступая на конференции о СМИ под эгидой ОБСЕ, пообещал прекратить загрязнение медиасреды в стране и "войну в СМИ против Черногории".

Международная конференция об устойчивости медиа и успешных моделях медиабизнеса под эгидой ОБСЕ прошла во вторник в Подгорице.

"Нашим партнерам в международном сообществе заявляю: свобода СМИ и безопасность журналистов не являются условием для вступления Черногории в ЕС! Нет, это моральная и демократическая обязанность черногорских властей, которую мы до конца выполним на деле, даже если никогда не станем членом ЕС!", — приводит пресс-служба правительства текст выступления Марковича.

"В Черногории у нас была крайне либеральная политика по отношению к СМИ из других стран. Мы открывали медиапространство практически без ограничений. Оказалось, что многие этим дерзко злоупотребляли и использовали нашу открытость для ведения настоящих медиавойн против Черногории, ее госполитики и национальных интересов", — отметил Маркович.

Глава правительства заявил о якобы имевшихся случаях использования ложных новостей, предвзятых мнений аналитиков и платформах в СМИ "для пропаганды против Черногории".

"Этому загрязнению нашего медиапространства мы скоро положим конец!", — подчеркнул черногорский премьер.

Ранее власти в Подгорице неоднократно подвергались критике из Брюсселя в связи с недостаточным обеспечением свободы СМИ.

В мае комиссар по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнес Хан посетил в Черногории раненную неизвестными из пистолета журналистку Оливеру Лакич и редакцию ее газеты Vijesti и потребовал от властей Черногории расследования нападения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в конце июня подтвердил вердикт черногорского суда, согласно которому журналист Желько Иванович и его издательский дом должны выплатить 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб президенту Мило Джукановичу. Иванович является журналистом и исполнительным директором влиятельного издания Vijesti, которое принадлежит издательству Daily Press.

В сентябре 2007 года на него в Подгорице напали трое неизвестных и жестоко избили. В последовавшей серии публикаций в газете Vijesti тогдашний премьер, нынешний президент Черногории рассматривался как возможный заказчик нападения.

Самое известное нападение на журналистов в Черногории произошло 27 мая 2004 года, когда перед зданием редакции в Подгорице был расстрелян из автомата владелец и главред оппозиционной газеты "Дан" Душко Йованович. Следствие и суд 14 лет не могут установить заказчиков и исполнителей. Единственный осужденный по делу — Дамир Мандич получил 19 лет тюрьмы за соучастие в убийстве.