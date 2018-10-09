Украинские военные провели учение на побережье Азовского моря

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил Украины в Facebook.
По данным пресс-центра, в ходе учений свои навыки отработали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей. Указывается, что авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться, в дальнейшем подразделения Нацгвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье.
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.