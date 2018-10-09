Украинские военные провели учение на побережье Азовского моря

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил Украины в Facebook.

"По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в Приазовье 9 октября провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта противника на побережье", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, в ходе учений свои навыки отработали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей. Указывается, что авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться, в дальнейшем подразделения Нацгвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье.

"Во время учебы органы управления, силы и средства из состава объединенных сил различных составляющих сектора безопасности и обороны действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению", — добавили в пресс-центре.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в прошли через Керченский пролив.