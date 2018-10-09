Генсек ОБСЕ назвал минский формат переговоров очень важным для Донбасса

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что эффективной реализации минских соглашений по Донбассу мешает невысокая политическая воля сторон их выполнять, однако минский формат переговоров является чрезвычайно важным и будет оставаться таковым.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

"Возможности данного формата (переговоры в рамках встреч контактной группы по Донбассу в Минске — ред.) по достижению конкретных результатов зависят во многом от политической воли сторон. Политическая готовность к выполнению положений минских соглашений в сфере безопасности, в части политических аспектов не кажется достаточно высокой", — сказал Гремингер журналистам во вторник в Минске.

Он добавил, что минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе является чрезвычайно важным и будет оставаться таким, обеспечивая платформу для диалога между подписантами минский соглашений.

"Я верю, что это чрезвычайно важный формат, и останется (им), обеспечивая платформу для диалога подписантов минских соглашений", — сказал он. Гремингер также заявил, что Белоруссия делает хорошее дело, поддерживая этот формат переговоров. Он поблагодарил за это белорусские власти.

Генсек ОБСЕ также отметил важность международной конференции высокого уровня по теме предотвращения и борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, которая пройдет в Минске 9-10 октября под эгидой ОБСЕ. По его словам, данное мероприятие является красноречивым свидетельством сотрудничества Минска и ОБСЕ по ряду важных вопросов современности, среди которых, помимо борьбы с терроризмом, также борьба с торговлей людьми, гендерное равенство, реформирование сектора безопасности. "Мы обсуждаем пути усиления этого сотрудничества", — добавил Гремингер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.