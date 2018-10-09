В ООН прокомментировали исчезновение в Турции саудовского журналиста

ЖЕНЕВА, 9 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Пропажа в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи представляет собой "огромный общественный интерес", Турция и Саудовская Аравия должны совместно провести расследование обстоятельств его исчезновения, заявила на брифинге пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

"У нас вызывает серьезную озабоченность это очевидно насильственное исчезновение Джамаля Хашкаджи из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Если сообщения о его смерти и исключительные обстоятельства, которые привели к этому, подтвердятся, это действительно шокирует. Мы призываем к сотрудничеству между Турцией и Саудовской Аравией для проведения тщательного, непредвзятого и независимого расследования обстоятельств исчезновения Хашкаджи " – сказала она.

Представитель УВКПЧ ООН подчеркнула, что расследование должно быть обязательно представлено общественности, так как данный случай представляет собой "огромный общественный интерес".

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.