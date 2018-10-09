Автор доклада по полномочиям в ПАСЕ не связывает его с делегацией из России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Докладчица ПАСЕ по усовершенствованию процесса принятия решений по полномочиям делегаций и голосования в ассамблее Петра де Суттер заявила, что проект ее документа не имеет никакого отношения к российской делегации, которую несколько лет назад лишил ряда полномочий.

Во вторник в ПАСЕ проходит обсуждение проекта доклада де Суттер по будущему процедуры оспаривания полномочий делегаций в Ассамблее.

"У комиссии по правилам процедур нет намерений представить доклад, который бы ослабил или даже устранил процедуру по оспариванию полномочий делегаций, связанных с нарушением отдельными странами своих уставных обязательств", — сказала она, представляя свой проект.

"Этот доклад не имеет никакого отношения к снятию санкций с Российской Федерации", — добавила она.

По мнению докладчицы, нынешние дебаты о том, "чтобы ПАСЕ поддержала и сохранила процедуры нератификации и регулирования полномочий в случае существенных нарушений принципов и ценностей Совета Европы по существенным основаниям".

В ходе дискуссии депутаты из Великобритании, Литвы высказывают опасения в связи с тем, что обсуждаемый документ может создать базу для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Российская делегация в работе сессии участия не принимает. С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Проект документа де Суттер российская сторона раскритиковала.

Проект доклада был представлен 20 сентября на заседании профильной комиссии по правилам процедуры. В поступившем в распоряжение РИА Новости тексте проекта доклада указывается, что запрос на оспаривание полномочий должен быть внесён "депутатами Ассамблеи, принадлежащим по меньшей мере пяти национальным делегациям, как минимум за неделю до открытия сессии".

Сейчас процедура оспаривания полномочий может быть инициирована не менее чем тридцатью членами Ассамблеи, присутствующими в зале, из минимум пяти национальных делегаций. В проекте доклада предлагается повысить до двух третей количество голосов, необходимых для принятия решения Ассамблеи об оспаривании полномочий национальной делегации. "В настоящее время для этого достаточно большинства поданных голосов", — напоминается в документе.

Окончательное решение по проекту будет принято по итогам голосования, которое состоится во второй половине дня 9 октября.

Сначала парламентарии обсудят доклад, проголосуют по поправкам к нему, затем проголосуют за итоговую резолюцию с одобренными поправками.