Пожар под Черниговом не повлияет на транзит газа, заявили в "Укртрансгаз"

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Пожар на складах с боеприпасами в Черниговской области не повлияет на транзит газа через территорию страны, украинская газотранспортная система работает в штатном режиме, сообщает во вторник "Укртрансгаз".

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Чрезвычайная ситуация, которая произошла в результате пожара и взрывов на территории шестого арсенала министерства обороны вблизи населенного пункта Ичня в Черниговской области, не влияет на транзит газа через территорию Украины", — сообщает "Укртрансгаз" в Facebook.

При этом в компании отметили, что в 30-километровой зоне от места возникновения пожара транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят. "По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) ГТС (газотранспортная система – ред.) работает в штатном режиме", — сообщили в компании.

При этом для осуществления контроля за развитием чрезвычайной ситуации организованы дополнительные посты мониторинга на объектах газотранспортной инфраструктуры в регионе.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.