Прокуратура завела дело после взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура Кишинева возбудила уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме, в результате которого погибли четыре человека.IPN со ссылкой на главу прокуратуры Кишинева Штефана Шаптефраць.
В прокуратуре отмечают, что правоохранительным органам пока не достает доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинения.
На сегодняшний день в больнице, по данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии, остаются три человека, в том числе один спасатель.
Взрыв, произошедший в субботу вечером, частично разрушил 20-этажный дом в молдавской столицей. В результате инцидента, причиной которого мог стать газовый баллон, погибли четыре человека.
На месте трагедии спасатели сначала обнаружили тела женщины и ребенка, позже под завалами была найдена еще одна погибшая женщина, один из пострадавших мужчин скончался в больнице.