Прокуратура завела дело после взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе

Жилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

Жилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура Кишинева возбудила уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме, в результате которого погибли четыре человека.

"Расследование уголовного дела в данном случае проводится на основании статьи 149 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности", которое карается лишением свободы на срок до шести лет, а также статьи 293 "Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования легковоспламеняющихся или едких веществ", — сообщает молдавское агентство IPN со ссылкой на главу прокуратуры Кишинева Штефана Шаптефраць.

В прокуратуре отмечают, что правоохранительным органам пока не достает доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинения.

На сегодняшний день в больнице, по данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии, остаются три человека, в том числе один спасатель.

Взрыв, произошедший в субботу вечером, частично разрушил 20-этажный дом в молдавской столицей. В результате инцидента, причиной которого мог стать газовый баллон, погибли четыре человека.

На месте трагедии спасатели сначала обнаружили тела женщины и ребенка, позже под завалами была найдена еще одна погибшая женщина, один из пострадавших мужчин скончался в больнице.