Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что на военном складе в Черниговской области хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов; число в 1,5 —2 раза меньше, горят около 10%, заявили в ведомстве.

Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что на складе хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов.

"Эта информация не соответствует действительности, потому что количество боеприпасов меньше… Пожаром охвачено только 10% технической территории… Если в общем, то это в 1,5 – 2 раза меньше", — сказал замначальника Генштаба вооруженных сил Украины Родион Тимошенко на брифинге.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".