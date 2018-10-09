Косачев заявил, что именно британцы ввели Ливию в нынешний хаос

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Великобритания и ее союзники по НАТО еще семь лет назад ввели Ливию в сегодняшний хаос, вмешавшись в гражданскую войну в Ливии, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Британские спецслужбы заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад, пишет британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве. Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными" и потребовал от британского руководства ответить на угрозу.

"Оставляя за скобками бредовость самой идеи, приписываемой нашей стране (Россия, оказывается, будет оттуда засылать нелегальных мигрантов в Европу в ещё более массовом порядке), замечу только, что Ливию в ее нынешний хаос (включая вытекающую из этого хаоса трагедию массовой миграции в Европу) ввергли ещё семь лет назад именно британцы с союзниками по НАТО. Цинично обманув при этом нашу страну, не возразившую тогда в СБ ООН против режима бесполетного неба над Ливией в интересах защиты гражданского населения", — написал Косачев на свой странице в Facebook.

По словам политика, только Россия не дала Великобритании с ее союзниками по НАТО превратить в дальнейшем Сирию в "новую Ливию".

"Не дадим и впредь, как бы Россию ни пытались задушить за "непослушание" всё более надуманными и всё более нелепыми обвинениями и санкциями", — добавил он.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности сообщила, что минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Отмечается, что если не брать в расчет использование ракет с ядерными боеголовками, Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для противостояния России. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака — это единственная альтернатива использованию ядерного оружия в ответ на "российскую агрессию". Теперь, как пишет газета, британское правительство хочет развивать наступательный киберпотенциал страны, чтобы в случае необходимости "отключить свет в Кремле". —0-