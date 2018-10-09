МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Публикация британской газеты о том, что РФ якобы "хочет превратить Ливию в новую Сирию" является частью целенаправленной кампании Лондона против российских Вооруженных Сил, заявил РИА Новости директор по развитию РСМД, советник-посланник (в ранге посла) посольства России в Великобритании (2011-2017 гг.) Александр Крамаренко.

Как утверждает британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве, спецслужбы Великобритании заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад. По данным издания, главная цель Москвы — "захватить контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу". Sun также пишет, что "десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа уже находятся в восточной Ливии, первоначально прибыв сюда для обучения и поддержания канала связи".

"Это часть целенаправленной кампании против российских Вооруженных Сил, ведь ГРУ является частью генерального штаба, это военные. Вся эта "химия", начиная с фальсифицированного инцидента, который поставили "Белые каски" в Сирии, и дела Скрипалей, имеет антивоенную направленность, она против российских военных", — заявил Крамаренко.

По его словам, Великобритания и США не могут смириться с тем, что после реформы российские ВС приобрели новый облик, прежде всего, в области обычных вооружений, который говорит о том, что Россию уже не запугать большой войной в Европе.

"Это, разумеется, не может вызывать такой резкой реакции, прежде всего, у англосаксов, имея в виду англичан и американцев, их элит, которые свято верили, что их военное превосходство в обычных вооружениях будет вечно. А сейчас они столкнулись с тем, что мы в состоянии умно — smartly — проецировать военную силу, то есть проявляя умеренность и параллельно проводя многоплановую дипломатическую работу со всеми игроками", — отметил бывший дипломат.

Реакция англичан говорит о том, что Россия эффективно применяет военную силу в поддержку дипломатии, подчеркнул эксперт РСМД.

"Это то, что у нас действительно получается и получается потому, что в силу политической культуры умеренности и умеренности нашего политического руководства и в силу культуры в целом, связанной с нашей историей, то есть с тем, что мы существовали длительное время как многонациональное и многоконфессиональное государство, мы в состоянии понимать других, ставить себя на место партнера. Мы не действуем методами диктата — санкции и тому подобное", — добавил собеседник агентства.

Эксперт считает вброс британской газеты "заведомо абсурдным". "Это ведь не финансовая труба, на которой сидят англичане в лондонском "Сити", это маршруты переправки нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Европу. Если там будет порядок, то это будет только лучше для Европы, а то, что Ливия разрушена, это очевидно, и очевидны причины, почему она оказалась в таком состоянии. Разрушить легко — то, что и сделала НАТО своими бомбардировками, а восстанавливать — куда более трудная задача, поэтому они за нее даже не берутся. Однако не исключают, что у нас это может где-то в перспективе получится в союзе с региональными партнерами. Это я лишь предполагаю. Но вот поэтому они заведомо хотят начать такую дезинформационную кампанию", — сказал Крамаренко.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшей возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.