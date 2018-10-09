СБУ не исключила, что причиной взрыва под Черниговом могла быть диверсия

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют несколько версий причин пожара на военном складе в Черниговской области, в частности, Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможной диверсии, сообщил во вторник пресс-центр спецслужбы.

"Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в связи с пожаром на место прибыла следственно-оперативная группа центрального аппарата Службы безопасности Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Как сообщила Госслужба по ЧС, на складе хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов. Военная прокуратура Украины возбудила дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".