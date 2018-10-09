Силовики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз перемирие в Донбассе за минувшие сутки, повреждены пять домов и здание школы, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В понедельник в ДНР сообщили о 25 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 20 мин, они также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены здание школы, три дома и автомобиль на западе Донецка, а также два дома на юге ДНР.

"Жертв среди мирных граждан и на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 278 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.