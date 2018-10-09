МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в США Халед бен Абдулазиз опроверг информацию об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление посла.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что полиция Турции полагает, что группа из 15 человек из Саудовской Аравии приехала в Турцию "специально для убийства" саудовского оппозиционного журналиста. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей Хашкаджи в Стамбуле в ходе посещения консульства Саудовской Аравии. США призвали Саудовскую Аравию обеспечить тщательное расследование исчезновения журналиста.

"Обычно я предпочитаю не отвечать на такие скандальные утверждения, особенно когда это касается благополучия пропавшего гражданина, который посвятил значительную часть своей жизни службе своей стране. Разумеется, его семья в королевстве очень беспокоится за него, и мы тоже. У Джамаля много друзей в королевстве, в том числе и я, и несмотря на наши различия и его выбор отправиться в так называемое "добровольное изгнание", мы все равно постоянно находились на связи, когда он был в Вашингтоне", — говорится в заявлении дипломата.

По его словам, консульство сотрудничает с местными властями в расследовании случившегося. Также королевство направило группу службы безопасности для совместного расследования инцидента с турецкой стороной.

"Я уверяю вас, что сообщения, согласно которым Джамаль Хашкаджи пропал в консульстве в Стамбуле или что власти задержали или убили, его абсолютно не верны и ни на чем не основаны", — заявил посол.

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.