Власти заявили об отсутствии химоружия на военных складах в Чернигове

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Химоружия на складах с боеприпасами в Черниговской области Украины, где произошел пожар, нет, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации после заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
"Спасатели заверили, что химического оружия на военных складах нет. Сейчас уровень чрезвычайной ситуации определяется", — говорится в сообщении.
Украина в 1993 году присоединилась к конвенции о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении