Власти заявили об отсутствии химоружия на военных складах в Чернигове

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Химоружия на складах с боеприпасами в Черниговской области Украины, где произошел пожар, нет, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации после заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Спасатели заверили, что химического оружия на военных складах нет. Сейчас уровень чрезвычайной ситуации определяется", — говорится в сообщении.

Украина в 1993 году присоединилась к конвенции о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении