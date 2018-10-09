Польша не собирается присоединяться к программе ядерных миссий США

ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Польша не собирается присоединяться к программе доступа к американскому ядерному оружию nuclear sharing, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович в интервью изданию "Dziennik Gazetа Prawnа".

"Это не является предметом переговоров… Это не является также предметом рассмотрения", — сказал Чапутович.

При этом он подтвердил, что польская сторона ожидает решения о размещении в стране постоянной базы войск США в начале 2019 года. "Говорится о весне будущего года", — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.