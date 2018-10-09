Военная прокуратура Украины возбудила дело из-за пожара на военном складе

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия" в связи с взрывами на складе боеприпасов в Черниговской области, сообщила во вторник пресс-служба военной прокуратуры центрального региона страны.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. На складе хранится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет

"Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой центрального региона Украины начато уголовное производство по части 3 статьи 425 ("небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения" — ред.)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На месте происшествия работает группа военных прокуроров. Досудебное расследование поручено следственному отделу управления Службы безопасности Украины в Черниговской области, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона центрального региона Украины, добавили в ведомстве.