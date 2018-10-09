Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с ЧП в Черниговской области

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада по ситуации в районе Ични под Черниговом, где взрываются боеприпасы на военном складе, он также поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям, сообщил во вторник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Ранее управление по связям с общественностью ВС Украины сообщило, что на военном складе в Черниговской области произошел взрыв. Проводится эвакуация.

"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични в Черниговской области. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", — написал Цеголко в Twitter.