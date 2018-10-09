В Таиланде четыре человека погибли в ДТП с пикапом

БАНГКОК, 9 окт – РИА Новости. Четверо местных жителей возрасте от 18 до 22 лет погибли, еще трое получили тяжелые ранения в ДТП с пикапом в провинции Амнат Чарен на северо-востоке Таиланда, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.
В ДТП погибли четверо мужчин: один человек, находившийся в кузове машины, и трое из тех, кто находился в кабине. Трое раненых, которых спасателям пришлось высвобождать из обломков автомобиля с помощью автогена, доставлены в больницу, говорится в сообщении.
Таиланд занимает одно из первых мест в мире по количеству смертельных ДТП.