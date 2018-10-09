Под Черниговом развернули штаб ликвидации ЧС после взрыва на военном складе

ШТАБ ЛИКВИДАЦИИ ЧС РАЗВЕРНУТ ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА ВОЕННОМ СКЛАДЕ ПОД ЧЕРНИГОВОМ, НА МЕСТО ЕДЕТ ГРУППА ВО ГЛАВЕ С НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНШТАБА — МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ