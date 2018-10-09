В Бразилии озвучили окончательные итоги первого тура выборов президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 окт — РИА Новости. Высший избирательный суд Бразилии завершил подсчёт голосов на воскресных президентских выборах и опубликовал окончательные данные первого тура.
На третьем месте Сиру Гомес от Демократической рабочей партии, получивший 12,47%, замыкает четверку лидеров Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии с 4,76%. Остальные девять кандидатов набрали менее 3%.
Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители выбирали президента, губернаторов и парламентариев.