Защита обвиняемого в хакерстве Никулина не исключила его перевод в клинику

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Врач россиянина Евгения Никулина, которого в США судят за взлом нескольких сайтов, по итогам изучения его дела может рекомендовать перевести его в госпиталь, рассказал РИА Новости адвокат задержанного Аркадий Бух.

При условии, что сам Никулин будет на это согласен, защита не будет возражать против этой рекомендации.

По словам Буха, если на слушании девятого октября "по итогам интервью и изучения документов врач рекомендует госпитализацию, а судья согласится с этой рекомендацией (он может так же запросить мнение другого эксперта) и сам Никулин не будет против этого, защита тоже возражать не станет".

Адвокат добавил, что обычно, согласно практике, заключенные не возражают против такого перевода и изменения условий содержания.

Ранее Бух сообщал, что американский судья, который ведет дело Никулина, запросил его психиатрическую экспертизу. По его словам, на основе психиатрической экспертизы "судья постановит, способен или неспособен Никулин отвечать перед судом".

При этом, Никулин несколько раз отказывался от встречи с психиатром.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США. Очередные слушания по его делу пройдут 9 октября.