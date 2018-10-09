Защита обвиняемого в хакерстве Никулина не исключила его перевод в клинику

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Врач россиянина Евгения Никулина, которого в США судят за взлом нескольких сайтов, по итогам изучения его дела может рекомендовать перевести его в госпиталь, рассказал РИА Новости адвокат задержанного Аркадий Бух.
По словам Буха, если на слушании девятого октября "по итогам интервью и изучения документов врач рекомендует госпитализацию, а судья согласится с этой рекомендацией (он может так же запросить мнение другого эксперта) и сам Никулин не будет против этого, защита тоже возражать не станет".
Адвокат добавил, что обычно, согласно практике, заключенные не возражают против такого перевода и изменения условий содержания.
При этом, Никулин несколько раз отказывался от встречи с психиатром.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США. Очередные слушания по его делу пройдут 9 октября.