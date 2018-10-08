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В мире

Британия отказалась разъяснять данные о подготовке кибератак против России

Сюжет:
Обвинения россиян в кибератаках (78)
(обновлено: 22:41 08.10.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фотоЗдание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Великобритании отказался разъяснять посольству РФ в Лондоне опубликованную в СМИ информацию о подготовке британских киберударов по объектам в России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского диппредставительства.

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД объяснили наличие техсредств у высланных из Нидерландов россиян

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности сообщила, что минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Отмечается, что если не брать в расчет использование ракет с ядерными боеголовками, Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для противостояния России. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака — это единственная альтернатива использованию ядерного оружия в ответ на "российскую агрессию". Теперь, как пишет газета, британское правительство хочет развивать наступательный киберпотенциал страны, чтобы в случае необходимости "отключить свет в Кремле".

"Сегодня нами получен ответ МИД Великобритании, из которого следует, что, как и прежде, никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений нам предоставлено не будет. Что ж, раз так, то и комментировать по существу этих обвинений нам нечего. Одновременно Форин-офис отметил, что публикации в СМИ следует рассматривать в качестве проявления свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается. Что касается якобы имеющихся планов нанесения киберударов по России, то внешнеполитическое ведомство подтвердило наличие у Великобритании наступательного киберпотенциала, но указало, что он будет задействоваться в строгом соответствии с международным правом", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат отметил, что британская сторона таким ответом дистанцируется от "безответственных публикаций СМИ" и цитируемых в них "анонимных источников", пугающих публику сценариями "захвата Россией островов у берегов Эстонии", угрожающих в ответ "оставить российскую столицу без электричества".

Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос у входа в здание МИД РФ. 8 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за обвинений россиян в кибератаках

"Хотя напрямую наличие агрессивных планов не отрицается, исходим из того, что Соединенное Королевство, как ответственный член международного сообщества и постоянный член Совета Безопасности ООН, будет, как и обещает, действовать в соответствии с международным правом, включая основополагающий запрет на применение силы или угрозы силой", — сказал пресс-секретарь.

"Однако данный ответ Форин-офиса с новой силой ставит вопрос о том, как следует рассматривать "утечки" в британских СМИ, сопровождающиеся ссылками на анонимных официальных лиц. Если пресса искажает их слова или они вовсе не были произнесены, то правительство должно как-то на это реагировать, посылая собственной публике и зарубежным странам сигнал о том, что речь идет о фальшивых новостях. В противном случае СМИ могут изрядно подпортить репутацию Великобритании в глазах многих государств, что сейчас и происходит. Ведь мы имеем дело не со свободной общественной дискуссией, как это преподносит британский МИД, а с явным злоупотреблением свободой слова в ущерб читателю", — добавил дипломат.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Иванов
"что если не брать в расчет использование ракет с ядерными боеголовками"

А если брать в расчёт? Куда, по их мнению, денется ядерное оружие, если полезут?

Хотя, моё мнение - не атакуют они ничего. Они же теперь совсем как хохлы, которые героически "борятся с агрессором" на Донбассе, а в Крым, где этот "агрессор" реально есть - и нос сунуть боятся.
22:52
08.10.2018
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