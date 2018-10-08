В Армении мужчина сдал в полицию 14 ящиков с боеприпасами

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Житель Армении добровольно сдал в полицию 14 ящиков с боеприпасами, в том числе тысячи патронов, взрывчатку, гранаты со слезоточивым газом, сообщили в понедельник в пресс-службе правоохранительного ведомства.

"В результате разъяснительных работ, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, один из граждан добровольно сдал в полицию 14 ящиков с боеприпасами, в том числе почти 13 тысяч автоматных патронов, пять магазинов от автомата, 45 гранат, 40 из которых со взрывателем, 179 пачек тротила", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Арсенал, от которого отказался мужчина, состоял также из свыше 80 механических и электродетонаторов, 25 гранат со слезоточивым газом "Черемуха", аммонала и других боеприпасов, добавили в пресс-службе.

"Мужчина заявил, что оружие принадлежало его покойному отцу. Боеприпасы направлены на экспертизу", — говорится в сообщении.