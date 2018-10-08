В Киеве рассчитывают, что суд ООН рассмотрит иск к России в июне 2019 года

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль рассчитывает, что Международный трибунал ООН по морскому праву в июне 2019 года начнет слушания относительно юрисдикции рассматривать иск Украины к России о правах в морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

"В следующем году в июне у нас уже будет проходить слушания по юрисдикции в отношении конвенции по морскому праву… Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно — собрать все доказательства и направить этот меморандум в арбитраж ", — приводит слова Зеркаль агентство УНИАН

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

По данным МИД Украины, иск касается якобы имевшего место нарушения права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, который отошел России после вхождения полуострова в ее состав. Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".