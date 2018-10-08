Для решения северокорейской проблемы нужна Россия, заявил Слуцкий

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что видимость прогресса по ядерному урегулированию важна для команды президенат США Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс, а также, что невозможно решить северокорейскую проблему на двустороннем уровне, это должны быть только многосторонние переговоры с участием РФ.

"Похоже, остро нуждающаяся в успехах администрация Трампа намерена представить северокорейское урегулирование как свою главную внешнеполитическую победу. Об этом свидетельствуют чересчур мажорные публикации в СМИ", — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он добавил, что любой прогресс в деле северокорейского урегулирования можно только приветствовать, но заявления о положительных итогах переговоров Ким Чен Ына с Майклом Помпео и позитивных ожиданиях от саммита с Трампом отражают, стремление США и Северной Кореи лишь сохранить видимость движения вперед, а не серьезное изменение позиций сторон. По мнению Слуцкого, единственным реальным шагом к улучшению стало согласие Пхеньяна допустить наблюдателей на демонтируемый полигон Пунгери.

"Но видимость прогресса очень важна для Трампа и его команды — в преддверии промежуточных выборов в Конгресс и президентских выборов 2020 года. Стагнация в этом вопросе разрушила бы миф о способности нынешнего президента США решать сложные международные вопросы", — добавил политик.

Слуцкий также отметил, что Москва готова укреплять политический диалог и экономическое сотрудничество на Корейском полуострове, что и обсуждалось на встрече со спикером Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном.

"На двустороннем уровне решить северокорейскую проблему невозможно. Рациональный выход здесь может быть только один — многосторонний формат с участием России", — считает Слуцкий.