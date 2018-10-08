АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия должна доказать, что исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи покинул генконсульство страны в Стамбуле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.агентство Anadolu со ссылкой на источники проинформировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.
"Мы это не пустим на самотек, для нас это политический и гуманитарный долг. Журналист с невестой пришел в консульство за справкой, внутрь невесту не пропустили, он вошел один. Вышел он или нет — кто должен доказать? Сотрудники консульства, у них есть все камеры. Почему они это не предоставляют? Если бы он вышел, разве он не пошел бы с невестой по делам, из-за которых они пришли?" — сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что следственные действия по этому делу ведутся в аэропорту Стамбула. "Проверяются все выходы в аэропорту. Есть люди, которые приехали (в день исчезновения Хашкаджи – ред.) из Саудовской Аравии, это тоже расследуется", — сказал Эрдоган.
По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.