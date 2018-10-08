АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия должна доказать, что исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи покинул генконсульство страны в Стамбуле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на источники проинформировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

"Мы это не пустим на самотек, для нас это политический и гуманитарный долг. Журналист с невестой пришел в консульство за справкой, внутрь невесту не пропустили, он вошел один. Вышел он или нет — кто должен доказать? Сотрудники консульства, у них есть все камеры. Почему они это не предоставляют? Если бы он вышел, разве он не пошел бы с невестой по делам, из-за которых они пришли?" — сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, турецкие органы безопасности вовлечены в расследование дела об исчезновении Хашкаджи. "С первой минуты было дано распоряжение, стамбульский прокурор принялся за дело. И юридические, и административные действия продолжаются. Наша цель — как можно быстрее достичь результата. Мы смотрим СМИ, выходят разные новости. Сотрудники генконсульства говорят, что он вышел, но этого недостаточно, они должны это доказать", — отметил турецкий лидер.

Он добавил, что следственные действия по этому делу ведутся в аэропорту Стамбула. "Проверяются все выходы в аэропорту. Есть люди, которые приехали (в день исчезновения Хашкаджи – ред.) из Саудовской Аравии, это тоже расследуется", — сказал Эрдоган.

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.