Лариджани оценил развитие межпарламентского диалога России и Ирана

АНТАЛЬЯ, 8 окт — РИА Новости. Глава парламента Ирана Али Лариджани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным позитивно оценил развитие межпарламентских отношений России и Ирана.

Переговоры прошли в преддверии совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье. Стороны в том числе обсудили соглашение по иранской ядерной программе.

"Мы отмечаем усугубление американской политики. Они (США) создают проблемы для всех стран, и это требует от других стран работать совместно", — сказал Лариджани.

Он также отметил, что позитивно оценивает отношения России и Ирана. "Развивается межпарламентское сотрудничество, а также совместная работа в банковской и нефтяной сферах", — отметил иранский политик.