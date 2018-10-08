В Латвии утверждают, что не раз фиксировали атаки российских хакеров

РИГА, 8 окт — РИА Новости. Бюро по защите конституции Латвии (БЗК — служба контрразведки) утверждает, что много раз фиксировало кибератаки хакеров из РФ на латвийские госучреждения.

"За последние годы Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) многократно осуществляло нападения на латвийское киберпространство, чаще всего эти атаки были направлены против госучреждений, в том числе и против сектора обороны и сектора иностранных дел", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник на сайте агентства Leta. При этом в ведомстве доказательств не представили.

В БЗК считают, что за атакой на латвийское киберпространство стоит группа хакеров, которая действует в других странах Европы. "Та же группа хакеров российской военной разведки, которая совершила атаки на Организацию по запрещению химического оружия, Всемирное антидопинговое агентство и госучреждения Малайзии, которые занимались расследованием крушения самолета MH17, в последние годы несколько раз совершала атаки и в латвийском киберпространстве", — сообщает БЗК.

По данным латвийских контрразведчиков, некоторые атаки были направлены против частных компаний, включая СМИ. "Их суть — проникнуть в информационную систему, незаметно действовать в ней и получать данные, например, регулярно получать доступ к переписке по электронной почте и обработанным на рабочей станции документам", — отметили в ведомстве.

В БЗК также утверждают, что ГРУ использует шпионские программы, которые отправляются в виде ложного электронного сообщения, составленного так, чтобы заинтересовать получателя и побудить его открыть письмо, которое инфицирует его компьютер этим вирусом.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.