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В мире

В России раскритиковали заявление США о выполнении Договора о СНВ

(обновлено: 18:58 08.10.2018)
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© Фото : DoD / Staff Sgt. Monik M.A. PhanВоеннослужащие армии США испытывают противоракетный комплекс Пэтриот в Осане, Южная Корея. Архивное фотоВоеннослужащие армии США испытывают противоракетный комплекс Пэтриот в Осане, Южная Корея. Архивное фото
© Фото : DoD / Staff Sgt. Monik M.A. Phan

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва не может подтвердить слова США о сокращении стратегических наступательных вооружений до уровня, установленного Статьей II Договора о СНВ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
© Фото : Northrop Grumman Corporation
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В нем сказано, что в Москве обратили внимание на опубликованные госдепартаментом США данные о суммарном количестве американских стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября 2018 года. В МИД РФ указали, что в подаче американской стороны, эти данные "должны свидетельствовать о выходе США на уровни, установленные Статьёй II Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор о СНВ)".

"Мы не можем подтвердить подобное утверждение", — отмечается в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Как уже отмечал МИД России, объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н, переоборудование которых было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору", — заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
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"Кроме того, США не включают в засчёт в качестве неразвёрнутых четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, односторонне переквалифицировав их в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором", — сказано в комментарии.

Таким образом, разрешённое в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора о СНВ суммарное количество "развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ, развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков" по-прежнему превышено Соединёнными Штатами Америки на 101 единицу, заявляют в Москве.

"Считаем подобное положение дел неприемлемым. Намерены продолжить работу с целью обеспечить полное выполнение американской стороной своих обязательств по важнейшему международному договору в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений", — подчеркивает МИД РФ. "Рассчитываем, что Вашингтон проявит конструктивный подход к решению этой исключительно актуальной проблемы", — сказано в комментарии.

Американские военные. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Русский след
Работу можно вести в одном направлении, в направлении паритета с сга в СНВ.
19:21
08.10.2018
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