В России раскритиковали заявление США о выполнении Договора о СНВ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва не может подтвердить слова США о сокращении стратегических наступательных вооружений до уровня, установленного Статьей II Договора о СНВ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Мы не можем подтвердить подобное утверждение", — отмечается в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Как уже отмечал МИД России, объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н, переоборудование которых было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору", — заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
Таким образом, разрешённое в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора о СНВ суммарное количество "развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ, развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков" по-прежнему превышено Соединёнными Штатами Америки на 101 единицу, заявляют в Москве.
"Считаем подобное положение дел неприемлемым. Намерены продолжить работу с целью обеспечить полное выполнение американской стороной своих обязательств по важнейшему международному договору в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений", — подчеркивает МИД РФ. "Рассчитываем, что Вашингтон проявит конструктивный подход к решению этой исключительно актуальной проблемы", — сказано в комментарии.