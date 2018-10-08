В МИД рассказали о процессе задержания россиян в Нидерландах

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Официальных претензий россиянам, задержанным в апреле в Гааге, тогда предъявлено не было, не было также дипломатических демаршей и запросов, сообщили журналистам в МИД РФ.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Как заявили в понедельник в МИД РФ, нидерландская сторона умалчивает, "что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было".

"Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Был получен отказ и на прямое требование уведомить о происходящем российское диппредставительство. Более того, у наших экспертов были изъяты все личные вещи, включая кредитные карты и деньги. Потом их сопроводили на ближайший рейс в Москву", — отметили в МИД РФ.

В Москве также вызывает глубокое недоумение то, что и после этого эпизода никаких других действий в соответствии с обычной дипломатической практикой не последовало. "Не было ни дипломатических демаршей, ни запросов, ни уведомлений", — заявили в МИД РФ.

Там также пояснили, что изъятое у россиян оборудование предназначалось для тестирования информационных систем посольства в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения.