В МИД рассказали о процессе задержания россиян в Нидерландах

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Официальных претензий россиянам, задержанным в апреле в Гааге, тогда предъявлено не было, не было также дипломатических демаршей и запросов, сообщили журналистам в МИД РФ.
Как заявили в понедельник в МИД РФ, нидерландская сторона умалчивает, "что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было".
"Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
"Был получен отказ и на прямое требование уведомить о происходящем российское диппредставительство. Более того, у наших экспертов были изъяты все личные вещи, включая кредитные карты и деньги. Потом их сопроводили на ближайший рейс в Москву", — отметили в МИД РФ.
Там также пояснили, что изъятое у россиян оборудование предназначалось для тестирования информационных систем посольства в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения.