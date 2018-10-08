Шторм "Майкл" у побережья Кубы усилился до урагана

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тропический шторм "Майкл" в Карибском море неподалеку от берегов Кубы усилился до урагана, сообщает Национальная служба по предупреждению об ураганах США (NHC).

Ранее власти штата Флорида объявили чрезвычайную ситуацию в 26 из 67 округов в связи с усилением тропического шторма "Майкл".

По данным метеорологов, сейчас "Майкл" находится в 80 километрах к югу от западного побережья Кубы и продвигается на север со скоростью 11 километров в час. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 120 километров в час.

Метеорологи ожидают, что ураган усилится. На западном побережье Кубы возможны сильные дожди и ветер.