МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Задержанные и высланные в апреле из Гааги россияне действительно имели при себе дипломатические паспорта, сообщили журналистам в МИД РФ в связи с недавними обвинениями нидерландской стороны.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

"В ходе известной пресс-конференции 4 октября власти Нидерландов сделали ряд заявлений о некоей "тайной операции ГРУ". Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было. Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке", — пояснили в понедельник в МИД РФ.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны РФ. "К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры", — отметили в МИД РФ.

"Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта", — добавили в МИД РФ.