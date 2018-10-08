Следующий "Петербургский диалог" проведут в Дюссельдорфе в июле 2019 года

Тимофеева Ангелина Васильевна <av.timofeeva@rian.ru>Главы российского и германского координационных комитетов Петербургского Диалога Виктор Зубков и Рональд Пофалла на 16-й форуме гражданских обществ РФ и ФРГ Петербургский диалог в Берлине. 23 ноября 2017

Тимофеева Ангелина Васильевна <av.timofeeva@rian.ru>Главы российского и германского координационных комитетов Петербургского Диалога Виктор Зубков и Рональд Пофалла на 16-й форуме гражданских обществ РФ и ФРГ Петербургский диалог в Берлине. 23 ноября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следующий форум "Петербургский диалог" пройдёт 18-19 июля 2019 года в Дюссельдорфе, координаторы надеются, что участие во встрече примут президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, заявил РИА Новости председатель российского координационного комитета Форума Виктор Зубков.

"Договорились, что на будущей встрече, которая будет в Германии в Дюссельдорфе, постараться так — это результат нашей совместной работы, — чтобы были канцлер (Меркель — ред.) и президент (Путин — ред.)… (Форум пройдет — ред.) 18-19 июля следующего года в Дюссельдорфе", — сказал Зубков.

Он добавил, что и германская, и российская стороны, координаторы форума "будут работать над этим".

Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Его цель — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.