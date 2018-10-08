Богданов обсудил с послом Египта проблематику Ближнего Востока и Африки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром российско-египетское сотрудничество, а также проблемы Ближнего Востока и Африки, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога по представляющей взаимный интерес проблематике Ближнего Востока и Африки", — говорится в сообщении.

Ранее Богданов сообщил РИА Новости, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября. По его словам, сейчас рассматривается программа визита и встречи в его рамках. Самая главная, как указал замглавы МИД РФ, встреча с президентом РФ. Как отметил Богданов, среди тем, которые планируются к обсуждению, будет и создание экономической зоны свободной торговли, товарооборот, транспорт, рассматривается вопрос возобновления рейсов в Шарм эль Шейх и Хургаду.