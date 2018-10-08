Явка на всеобщих выборах в Бразилии составила менее 80%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. На всеобщих выборах в Бразилии, которые прошли накануне, была зафиксирована самая низкая явка за последние 20 лет: избирательным правом не воспользовались порядка 30 миллионов человек из 147 миллионов имеющих право голоса, свидетельствуют данные высшего избирательного суда страны.Globo.
По данным высшего избирательного суда, на прошедших выборах право голоса имели 147,3 миллиона человек. Причем голосование в Бразилии обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф на неявку к урнам является символическим — порядка одного доллара. По желанию могут голосовать граждане 16-17 лет и те, кто старше 70, а также неграмотные.
Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали нового президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% голосов новый глава Бразилии будет определен во втором туре выборов, в который вышли ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46% и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, получивший 29,3%. Второй тур состоится 28 октября.