Явка на всеобщих выборах в Бразилии составила менее 80%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. На всеобщих выборах в Бразилии, которые прошли накануне, была зафиксирована самая низкая явка за последние 20 лет: избирательным правом не воспользовались порядка 30 миллионов человек из 147 миллионов имеющих право голоса, свидетельствуют данные высшего избирательного суда страны.

Таким образом, явка составляет менее 80%, уровень не пришедших на процедуру волеизъявления достиг 20,3%. Самый высокий до этого уровень неявки на выборы был зафиксирован в 1998 году, когда на участки не пришли 21,5% имеющих права голоса, отмечается в материале телеканала Globo

По данным высшего избирательного суда, на прошедших выборах право голоса имели 147,3 миллиона человек. Причем голосование в Бразилии обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф на неявку к урнам является символическим — порядка одного доллара. По желанию могут голосовать граждане 16-17 лет и те, кто старше 70, а также неграмотные.

Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали нового президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% голосов новый глава Бразилии будет определен во втором туре выборов, в который вышли ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46% и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, получивший 29,3%. Второй тур состоится 28 октября.