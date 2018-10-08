ВВС Турции нейтрализовали девять членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Девять членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были нейтрализованы в ходе воздушной операции турецких ВВС на севере Ирака, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в понедельник.

"Девять членов сепаратистской террористической организации (РПК), готовящих вооруженные нападения на наши базы, были обезврежены в результате воздушных операций 7-8 октября в регионах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции в Twitter.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.