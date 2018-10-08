Эксперт оценил возможность диалога России и США по кибербезопасности

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Мария Князева. Диалог с Америкой по военным аспектам кибербезопасности возможен, но этот вопрос очень политизирован внутри США, заявил заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Как считает Суслов, говорить о кибербезопасности с США на двусторонней основе тяжело, поскольку эта тема политизирована, однако "было бы оптимальным вести данные переговоры с теми же американцами, но под шапкой НАТО". Тогда, полагает эксперт, "это будет вопрос отношений России и НАТО, а не отношений России и США напрямую… и здесь можно будет даже о чем-то договориться".

"Киберсфера… является новым и все более важным театром военных действий. Поскольку именно киберсфера является областью наиболее вероятного применения друг к другу неприемлемого военного ущерба в условиях кризиса, договариваться о правилах игры здесь просто необходимо", — сказал Суслов.

Он отметил, что в данный момент "нет правил игры о том,… при каких условиях кибератаки можно будет переходить к ответной кибератаке против критической инфраструктуры, нет определения самой этой критической инфраструктуры и нет критериев, когда при кибератаке необходимо будет переходить к военному удару".

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.