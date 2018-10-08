Эксперт оценил возможность диалога России и США по кибербезопасности

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Мария Князева. Диалог с Америкой по военным аспектам кибербезопасности возможен, но этот вопрос очень политизирован внутри США, заявил заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"Киберсфера… является новым и все более важным театром военных действий. Поскольку именно киберсфера является областью наиболее вероятного применения друг к другу неприемлемого военного ущерба в условиях кризиса, договариваться о правилах игры здесь просто необходимо", — сказал Суслов.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.
МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.