Путин пока не планирует участие в конференции по Ливии, заявил Песков

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина пока нет участия в конференции по Ливии в Палермо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези рассказал в понедельник, что Италия пригласила главу российского государства в числе других лидеров на международную конференцию по Ливии, которая пройдет в Палермо 12-13 ноября. Речь идет об инициативе Рима, направленной на облегчение диалога между сторонами ливийского конфликта. Предполагается, что в конференции на Сицилии примут участие глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, а также представители ООН, ЕС, Лиги арабских государств и Африканского союза.

"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента посещение этого форума.