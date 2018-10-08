Среди погибших при взрыве в доме в Кишиневе опознали двоих израильтян

Жилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

Жилой дом на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв. 7 октября 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Двух израильтян опознали среди погибших при взрыве, который произошел в субботу в многоэтажном жилом доме в столице Молдавии, передает израильская радиостанция "Кан".

Взрыв, причиной которого мог стать газовый баллон, унес, по последним данным, жизни четырех человек.

"Двое израильтян в возрасте около 70 лет погибли при взрыве газового баллона в Кишиневе", — сообщила радиостанция, добавив, что израильские дипломаты организуют доставку тел погибших на родину.

Взрыв, произошедший в субботу вечером, частично разрушил 20-этажный дом в молдавской столице. На месте трагедии спасатели сначала обнаружили тела женщины и ребенка, позже под завалами была найдена еще одна погибшая женщина, один из пострадавших мужчин скончался в больнице.