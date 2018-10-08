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Задай вопрос полярникам: акция Sputnik и фестиваля NAUKA 0+

(обновлено: 15:11 08.10.2018)
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© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкПингвины - частые гости полярников станции Молодежная. 34-я Советская Антарктическая экспедиция. Осень 1988 - весна 1989 годовПингвины - частые гости полярников станции Молодежная. 34-я Советская Антарктическая экспедиция. Осень 1988 - весна 1989 годов
© РИА Новости / В. Чистяков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Задать свой вопрос полярникам в Антарктиде сможет любой пользователь социальных сетей Sputnik дальнего зарубежья начиная с 8 октября 2018 года. Для этого нужно разместить свой пост на странице одного из аккаунтов соцсетей Sputnik. На самые интересные вопросы ответят участники антарктической экспедиции с российской станции "Прогресс" и иностранные гости с соседних исследовательских станций во время телемоста, который состоится в Москве 14 октября на площадках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Sputnik France
© Sputnik
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Мультимедийное новостное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером этого крупнейшего форума. Акция будет проводиться в странах дальнего зарубежья на 17 языках.

Куда девается мусор со станции? Что надеть, когда на улице —80 градусов по Цельсию? Можно ли приручить пингвина? Существует ли специальная полярная диета? На эти и многие другие интересующие пользователей соцсетей Sputnik вопросы ответят в прямом эфире зимовщики с "Прогресса", а также их коллеги с индийской станции "Бхарати" и китайской станции "Чжуньшань".         

Следить за сеансом космической связи можно будет на фестивале NAUKA 0+ в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, в парке "Зарядье" и в аккаунтах Sputnik. Сеанс начнется 14 октября в 14:15 по московскому времени. Акцию по сбору вопросов "Задай вопрос полярнику" проводят Sputnik и Всероссийский фестиваль NAUKA 0+.

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© Ruptly NAUKA 0+
Задай вопрос полярникам: акция Sputnik и фестиваля NAUKA 0+

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".

XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ состоится 12-14 октября и станет самым масштабным за всю историю проведения. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках соберутся ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они откроют для гостей собственные MEGASCIENCE-проекты.

Член основного экипажа МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в автобусе перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Задай вопрос космонавтам на МКС: акция Sputnik и Фестиваля NAUKA 0+
Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — свои двери для гостей фестиваля в этом году впервые откроют Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Появятся три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре. Еще 90 площадок разместятся на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий;

В рамках фестиваля в Москве пройдет свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кино-показы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.

 

 

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