Задай вопрос полярникам: акция Sputnik и фестиваля NAUKA 0+

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Задать свой вопрос полярникам в Антарктиде сможет любой пользователь социальных сетей Sputnik дальнего зарубежья начиная с 8 октября 2018 года. Для этого нужно разместить свой пост на странице одного из аккаунтов соцсетей Sputnik. На самые интересные вопросы ответят участники антарктической экспедиции с российской станции "Прогресс" и иностранные гости с соседних исследовательских станций во время телемоста, который состоится в Москве 14 октября на площадках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.
Куда девается мусор со станции? Что надеть, когда на улице —80 градусов по Цельсию? Можно ли приручить пингвина? Существует ли специальная полярная диета? На эти и многие другие интересующие пользователей соцсетей Sputnik вопросы ответят в прямом эфире зимовщики с "Прогресса", а также их коллеги с индийской станции "Бхарати" и китайской станции "Чжуньшань".
Следить за сеансом космической связи можно будет на фестивале NAUKA 0+ в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, в парке "Зарядье" и в аккаунтах Sputnik. Сеанс начнется 14 октября в 14:15 по московскому времени. Акцию по сбору вопросов "Задай вопрос полярнику" проводят Sputnik и Всероссийский фестиваль NAUKA 0+.
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XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ состоится 12-14 октября и станет самым масштабным за всю историю проведения. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках соберутся ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они откроют для гостей собственные MEGASCIENCE-проекты.
В рамках фестиваля в Москве пройдет свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кино-показы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.