Задай вопрос полярникам: акция Sputnik и фестиваля NAUKA 0+

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Задать свой вопрос полярникам в Антарктиде сможет любой пользователь социальных сетей Sputnik дальнего зарубежья начиная с 8 октября 2018 года. Для этого нужно разместить свой пост на странице одного из аккаунтов соцсетей Sputnik. На самые интересные вопросы ответят участники антарктической экспедиции с российской станции "Прогресс" и иностранные гости с соседних исследовательских станций во время телемоста, который состоится в Москве 14 октября на площадках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Мультимедийное новостное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером этого крупнейшего форума. Акция будет проводиться в странах дальнего зарубежья на 17 языках.

Куда девается мусор со станции? Что надеть, когда на улице —80 градусов по Цельсию? Можно ли приручить пингвина? Существует ли специальная полярная диета? На эти и многие другие интересующие пользователей соцсетей Sputnik вопросы ответят в прямом эфире зимовщики с "Прогресса", а также их коллеги с индийской станции "Бхарати" и китайской станции "Чжуньшань".

Следить за сеансом космической связи можно будет на фестивале NAUKA 0+ в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, в парке "Зарядье" и в аккаунтах Sputnik. Сеанс начнется 14 октября в 14:15 по московскому времени. Акцию по сбору вопросов "Задай вопрос полярнику" проводят Sputnik и Всероссийский фестиваль NAUKA 0+.

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XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ состоится 12-14 октября и станет самым масштабным за всю историю проведения. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках соберутся ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они откроют для гостей собственные MEGASCIENCE-проекты.

Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — свои двери для гостей фестиваля в этом году впервые откроют Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Появятся три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре. Еще 90 площадок разместятся на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий;

В рамках фестиваля в Москве пройдет свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кино-показы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.