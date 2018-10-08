Глава МИД Италии заявил о желании восстановить отношения с Россией

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Италия настроена на преодоление нынешней ситуации в отношениях Европы с РФ и на возобновление всех механизмов взаимоотношений с Москвой, заявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези.

"Мы обсудили тему санкций против РФ… Что касается санкций, речь идёт, как мы все знаем, об общей позиции Евросоюза, которая обсуждается каждые шесть месяцев. Для нас очень важна эта дискуссия, потому что санкции являются инструментом, а не целью. Они являются инструментом, который должен помочь достичь конечной цели", — сказал Миланези по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр выразил надежду на то, что в конечном итоге дискуссия сможет привести к отмене санкций.

"У ЕС и России есть общие цели, связанные с энергетическим рынком, с борьбой с международным терроризмом и преступностью", — напомнил он, добавив, что Рим настроен преодолеть ситуацию в отношениях Европы и РФ и возобновить механизмы взаимоотношений с Москвой.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.