"Украинский выбор" обжаловал запрет на исполнение русских песен во Львове

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" обжаловало в суде решение Львовского облсовета о моратории на публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщил в понедельник лидер движения Виктор Медведчук.

Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Откровенно антиконституционное, дискриминационное решение Львовского областного совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области", ущемляющее права русскоязычных граждан, оспорено в суде", — цитирует Медведчука сайт движения.

По его мнению, "столь циничное и грубое попрание прав граждан недопустимо в цивилизованном обществе".