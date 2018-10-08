"Украинский выбор" обжаловал запрет на исполнение русских песен во Львове

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" обжаловало в суде решение Львовского облсовета о моратории на публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщил в понедельник лидер движения Виктор Медведчук.
"Откровенно антиконституционное, дискриминационное решение Львовского областного совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области", ущемляющее права русскоязычных граждан, оспорено в суде", — цитирует Медведчука сайт движения.
По его мнению, "столь циничное и грубое попрание прав граждан недопустимо в цивилизованном обществе".