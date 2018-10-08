В Абхазии освободили похищенного петербургского бизнесмена

СУХУМ, 8 окт — РИА Новости. Похищенного в Абхазии петербургского бизнесмена Максима Яковлева освободили. Об этом Sputnik Абхазия сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

"Похитители вернули Максима Яковлева. Вчера он пришел в Генеральную прокуратуру, дал показания. После этого он уехал домой. Будем продолжать розыск злоумышленников, которые похитили бизнесмена, и место, где его держали все это время", — заявил Амичба.

Он не уточнил, заплатили ли за предпринимателя выкуп.

Дело по факту похищения бизнесмена находится в разработке в Генеральной прокуратуре Абхазии. Также в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева с целью получения выкупа.

Яковлев был похищен в ночь на 20 июня 2018 года из гостиницы в Новом Афоне тремя неизвестными вооруженными людьми в масках. Они выбили входную дверь и увели предпринимателя в неизвестном направлении.

В тайнике гостиничного номера, откуда похитили российского бизнесмена, была обнаружена крупная сумма денег, которую изъяли в присутствии понятых.

Через некоторое время его жене прислали рукописное сообщение с просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит Яковлеву.

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