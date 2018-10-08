В немецкой партии "Левые" рассказали об отношении к санкциям против России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопрос антироссийских санкций занимает важное место в поездке партии ФРГ "Левые" в Россию, заявила председатель левой фракции парламента Бремена Кристина Фогт.

"В Германии не царят антироссийские настроения, таких тенденций нет… Мы обсуждали вопрос санкций довольно интенсивно, этот вопрос играет важное место в нашей поездке. В частности, это одна из основных причин, почему мы сюда приехали. Потому что вопрос санкций затрагивает ситуацию на региональном уровне, санкции ведут к протекционизму. Таким образом, на основании санкций появляется потенциал для развертывания и развития конфликта", — сказала депутат на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме.

Заместитель председателя партии "Левые", председатель левой фракции в Ландтаг Мекленбург–Передняя Померания Симоне Ольденбург также подчеркнула, что их партия — это партия мира.

"Наш визит ставит перед собой цель — нести мир. Введение санкций не приводит к установлению мира. Нам необходимо поддерживать диалог друг с другом…", — отметила она.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.